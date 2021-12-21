Шість областей України вийдуть з "червоної" зони 23 грудня

Найвищий рівень епіднебезпеки залишиться тільки на Волині та Закарпатті.

Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області вийдуть з "червоної" зони адаптивного карантину з 23 грудня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Рішення було ухвалене в вівторок, 21 грудня, на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Державна комісія вирішила встановити на території цих областей "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, починаючи з 00:00 23 грудня.

Сумська область знаходилась в "червоній" зоні з 23 жовтня, Миколаївська - з 26 жовтня, Київська, Житомирська і Чернігівська - з 30 жовтня, Черкаська область - з 12 листопада.

Нагадаємо, що 7 грудня з "червоної" зони вийшли Київ та вісім областей України: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська.

З 15 грудня з "червоної" зони вийшли Вінницька та Хмельницька області.

Таким чином, у "червоній" зоні з 23 грудня залишаться тільки Волинська та Закарпатська область.