Вакцинація для медиків і комунальників стане обов'язковою з 20 січня

Наказ МОЗ опубліковано, він набуде чинності через місяць.

Оновлений перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, набуде чинності з 20 січня 2022 року.

Про це на селекторній нараді в понеділок повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"16 грудня було зареєстровано наказ Міністерства юстиції про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою. Наказ набере чинності 20 січня 2022 року та стосуватиметься всіх працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної й комунальної форми власності, а також всіх комунальних підприємств, установ та організацій", - повідомляє пресслужба уряду.

Нагадаємо, що перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 було затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я №2153 від 4 жовтня.

Станом на грудень 2021 року до нього входять:

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

працівники місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

працівники закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;