Другу дозу вакцини від ковіду отримало ще понад 42 тисячі українців

За суботу, 18 грудня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 62 686 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Першу дозу отримало 19 806 людей, повністю імунізовані – 42 862 людини, додаткову дозу отримали 18 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 людей.

З них першу дозу отримали 14 375 344 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 961 886 людей, отримали додаткову дозу – 92 людини.

Загалом проведено 27 337 322 щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

У листопаді голова МОЗ Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників.