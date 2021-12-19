Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством
Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
ДБР намагалося вручити повістку Порошенку, але він сів в авто та поїхав
ДБР намагалося вручити повістку Порошенку, але він сів в авто та поїхав
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
У центрі Києва горів ресторан "Ватра"
У центрі Києва горів ресторан "Ватра"
Вас вітає «Гастрономія»!
Вас вітає «Гастрономія»!
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Другу дозу вакцини від ковіду отримало ще понад 42 тисячі українців

Загалом повний курс щеплення пройшли 12 961 886 людей.

Другу дозу вакцини від ковіду отримало ще понад 42 тисячі українців
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

За суботу, 18 грудня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 62 686 людей. 

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Першу дозу отримало 19 806 людей, повністю імунізовані – 42 862 людини, додаткову дозу отримали 18 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 людей. 

З них першу дозу отримали 14 375 344 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 961 886 людей, отримали додаткову дозу – 92 людини. 

Загалом проведено 27 337 322  щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

У листопаді голова МОЗ Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також