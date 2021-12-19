Другу дозу вакцини від ковіду отримало ще понад 42 тисячі українців

За суботу, 18 грудня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 62 686 людей.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Першу дозу отримало 19 806 людей, повністю імунізовані – 42 862 людини, додаткову дозу отримали 18 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 людей.
З них першу дозу отримали 14 375 344 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 961 886 людей, отримали додаткову дозу – 92 людини.
Загалом проведено 27 337 322 щеплень.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.
У листопаді голова МОЗ Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників.