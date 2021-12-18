Двома дозами вакцини від коронавірусу щеплено 1 млн 66,5 тис. працівників освіти, це майже 90%.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Найбільше вакцинованих працівників є у закладах спеціалізованої, професійної та загальної середньої освіти.

Найвищі показники освітян, які пройшли повний курс вакцинації, є у Дніпропетровській та Черкаській областях.Міністр зазначив, що поріг вакцинації повним або неповним циклом вчителів у середньому досягнуто на понад 97% – це понад 634 тисяч освітян.

Шкарлет повідомив, що протягом поточного тижня до роботи повернулися 229 раніше відсторонених учителів. Довідки про протипоказання до вакцинації отримали 9,3 тис. працівників шкіл.

Через відсутність 100% вакцинації освітян у “червоній” зоні продовжують працювати дистанційно 37 шкіл (13 грудня їх було 56). Найбільше таких на Вінниччині – 27 закладів.

“Працівники дошкільних закладів освіти також роблять впевнені кроки до росту кількості щеплених. 96,1% вихователів садочків щеплено принаймні однією дозою вакцини, а повний цикл пройшли понад 88% освітян сфери дошкілля”, – додав міністр.

Нагадаємо, за п’ятницю, 17 грудня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 136 962 людини. Повністю щеплено 12 919 024 людини, додаткову дозу отримали 74 людини.