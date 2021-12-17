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МОЗ замовило у Merck Sharp & Dohme ліки від COVID-19

Американська компанія постачатиме в Україну молнупіравір.

МОЗ замовило у Merck Sharp & Dohme ліки від COVID-19
Фото: clinicaltrialsarena.com

Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на купівлю ліків проти коронавірусної хвороби COVID-19 з компанією Merck Sharp & Dohme.

Про це повідомила пресслужба МОЗ, пише "Укрінформ".

Американська компанія постачатиме в Україну молнупіравір.

"Це пігулки, тому він не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів молнупіравіру та застосовувати його для лікування COVID-19 у перші дні захворювання, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороби", - розказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Молнупіравір блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.

На сайті компанії стверджується, що ці пігулки знижують ризик госпіталізації на 50%.

Під час третьої стадії клінічних досліджень тільки 7,3% пацієнтів, які приймали молнупіравір, знадобилась госпіталізація. Жоден з них не помер. У групі, яка приймала плацебо, рівень госпіталізацій був вдвічі вищим - 14,1%, вісім людей померли.

Нагадаємо, що МОЗ також замовило 300 тисяч курсів лікарського засобу "Паксловід" від Pfizer.

У листопаді 2021 року Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів для лікування COVID-19, додавши туди перші таблетки з доведеної ефективністю - молнупіравір американської Merck Sharp & Dohme та PF-07321332 / ритонавір від Pfizer.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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