Coronavac не захищає від омікрону, судячи з попередніх даних, – Bloomberg

Це друга за популярністю вакцина в Україні. Наразі щеплення нею отримали понад 4,6 млн українців.

Виготовлена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина дає недостатній захист від варіанту коронавірусу омікрон.

Перші лабораторні висновки проведеного у Гонконзі дослідження свідчать, що одна з найбільш широко використовуваних у світі вакцин не забезпечує достатню кількість антитіл для нейтралізації варіанту омікрон, повідомляє Bloomberg.

Серед групи з 25 осіб, повністю вакцинованих препаратом Sinovac, жодна не виявила достатньої кількості антитіл у сироватці крові для нейтралізації омікрон, йдеться у заяві групи дослідників з Університету Гонконгу, опублікованій пізно ввечері 14 грудня.

В окремій групі з 25 осіб, повністю імунізованих мРНК-вакциною від Pfizer/BioNTech, п’ятеро мали нейтралізуючу здатність проти нового варіанту, повідомили вчені. Це відповідало висновкам, оприлюдненим минулого тижня компаніями, які заявили, що третього щеплення буде достатньо для захисту від омікрону.

"Хоча багато чого ще невідомо про те, як препарат від Sinovac реагує на Omicron – включно з тим, як Т-клітини, зброя імунної системи проти інфікованих вірусом клітин, будуть реагувати, – ці висновки є ударом для тих, хто отримав 2,3 мільярда доз Sinovac, здебільшого в Китаї та країнах, що розвиваються", – зазначає агентство.

Якщо в більш переконливих дослідженнях буде виявлено, що Sinovac неефективний проти омірону, Китай, якому вдалося ізолювати переважну більшість своїх людей від Covid-19 за допомогою закритих кордонів і суворих заходів стримування, зіткнеться з найбільшою загрозою від нового варіанту, вважають експерти.

Професор епідеміології Бенджамін Коулінг з Університету Гонконгу вважає, що серед інших країн, які використовували вакцину від Sinovac, попередні хвилі зараження створювали певний природний імунітет, який дасть змогу перенести зараження омікрон-штамом "без серйозного впливу".

Наразі Китай виявив два випадки захворювання Omicron у прибулих у країну. Дослідницька група з Гонконгу передала виділений вірус омікрон уряду Китаю та виробників вакцин для розробки вакцин, спрямованих на захист від нового варіанту коронавірусу.

Минулого тижня компанія Sinovac Biotech заявила, що вивчає, як її вакцина протистоїть омікрону, але не надала термінів для оприлюднення результатів.

Вчені порадили представникам громадськості отримати третю дозу вакцини якомога швидше, не чекаючи на нове покоління вакцин. Але чи поліпшить третя доза теперішньої вакцини Sinovac підвищити рівень антитіл проти варіанту омікрон, ще залишається визначити.

Нагадаємо, що вакцина Coronavac – друга за популярністю в Україні. Наразі щеплення нею отримали понад 4,6 млн українців. Вакцину розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech за технологією, якій уже понад 70 років. Йдеться про інактивовану вакцину, що містить у своєму складі неактивний, "убитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Першу вакцину за цією технологією розробили у 1955 році від поліомієліту.

Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз з інтервалом 14-28 днів.

У листопаді в Чилі встановили, що бустерне щеплення після двох доз Coronavac (Sinovac) краще робити вакциною AstraZeneca або Pfizer. Це забезпечує набагато вищий рівень захисту, ніж третє щеплення коронаваком. При цьому жодна людина, яка отримала бустерне щеплення будь-якою вакциною, не померла.