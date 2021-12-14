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Данілов прогнозує наступну хвилю COVID-19 на другу половину лютого і наполягає на бустерній дозі

Секретар РНБО вважає необхідним збільшення рівня вакцинації.

Данілов прогнозує наступну хвилю COVID-19 на другу половину лютого і наполягає на бустерній дозі
Фото: facebook.com/rnbou

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує наступну хвилю захворюваності на COVID-19 на 15-20 лютого 2022 року у разі низького рівня вакцинації в Україні.

Про це Данілов заявив на брифінгу в Офісі президента у вівторок, 14 грудня.

"Ми наполягаємо на тому, що нам потрібно впроваджувати бустерну дозу, і починати потрібно з людей похилого віку, пропонувати людям, щоб вони втретє вакцинувалися. Якщо ми будемо до цього повільно ставитися, то можна спрогнозувати, що з 15-20 лютого ми матимемо початок наступної хвилі захворюваності", – цитує секретаря РНБО агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, необхідно збільшувати рівень вакцинацій до 300 тис. за добу.

"Якщо рівень вакцинування у нас буде на рівні 75-80% населення, ми можемо набагато простіше проходити захворюваність", – сказав Олексій Данілов.

Він додав, що до середини січня наступного року загроз, пов'язаних із захворюваністю від нового штаму СOVID-19, очікувати не варто.

"Ми від нього (омікрону – ред.) нікуди не втечемо, тому що він уже є на наших кордонах... Ми вважаємо, що до 15-20 січня у нас не буде жодних загроз, які пов'язані із захворюваннями. Але йдеться про те, що людям потрібно вакцинуватися", – наголосив Данілов.

Нагадаємо, за прогнозами РНБО, штам коронавірусу омікрон може з'явитися в Україні цього тижня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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