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У “червоній” зоні перебувають 10 областей, Закарпаття стало “помаранчевим”

У "жовтій" зоні є Київ і 12 регіонів.

У “червоній” зоні перебувають 10 областей, Закарпаття стало “помаранчевим”
Фото: news.dtkt.ua

Станом на неділю, 12 грудня у "жовтій" зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають Київ і 12 областей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Це Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

Закарпатська область, яка 11 грудня була “жовтою”, перейшла у “помаранчеву” зону, де також Донеччина.

У "червоній" зоні відповідно залишається 10 областей, мова йде про Вінницьку, Волинську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Сумську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області.

Додамо, рівень захворюваності на коронавірус станом на 11 грудня становив 360 на 100 тисяч населення при встановленому показнику 75 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на Волині – 608 на 100 тисяч населення, найнижчий у Херсонській області – 161.

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні діють оновлені карантинні правила, які посилюють вимоги до вакцинації у "жовтій" зоні.

Вони дозволяють працювати лише тим громадським закладам, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання. Відвідувачі таких закладів також мають бути вакциновані хоча б одною дозою.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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