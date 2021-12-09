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Ковід в Україні: за добу 12 тис. захворілих і вдвічі більше одужалих

Через коронавірус до лікарень потрапили майже 2,5 тис. українців, 465 – померли.

Ковід в Україні: за добу 12 тис. захворілих і вдвічі більше одужалих
Фото: bigkiev.com.ua

У середу, 8 грудня, в Україні підтвердили 12 376 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 1 078 дітей та 194 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 2 449 осіб, подолали хворобу 24 547 людей, 465 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 8 грудня підтвердили на Одещині (1 232), у Києві (1 198), у Львівській (745), Житомирській (649) і Донецькій (574) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 532 357 осіб, одужали від коронавірусу 3 133 970 людей, від ускладнень ковіду помер 89 901 українець.

Як повідомляли, Національна академія наук вважає, що хвиля COVID-19 в Україні йде на спад, але омікрон може змінити ситуацію.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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