На Закарпатті анонімною вакцинацією скористались понад 200 медиків з підробленими сертифікатами

В кабінеті для анонімної вакцинації роблять щеплення людям, які мають підроблений сертифікат про вакцинацію, але фактично не робили щеплення.

Послугами анонімного кабінету вакцинації в Ужгороді станом на 8 грудня скористалися понад 200 медпрацівників, які мали підроблений сертифікат про вакцинацію від Covid-19.

Про це пише Zaxid.net.

"Загалом у кабінеті анонімної вакцинації щеплення зробили понад 1,4 тис. людей. Серед тих, хто прийшов вакцинуватися були медпрацівники, держслужбовці, військові, вчителі та ті люди, які не робили щеплення з релігійних міркувань", - пише видання.

Загалом у період із 17 листопада 2021 року в анонімний кабінет вакцинації зробити щеплення від коронавірусу прийшло 1420 людей, повідомив під час пресконференції лікар-інфекціоніст Віктор Петров. Усі вони мали підроблені сертифікати про вакцинацію без внесення жодних даних у систему.

"Ми переконали цих людей зробити все правильно, і зараз у них є і щеплення, і їхні дані внесені у систему. Із тих, хто до нас звернувся, були, зокрема, 202 медпрацівники, 107 держслужбовців, 370 освітян, 20 підприємців, 65 військових, а також 134 людини, які не робили щеплення через приналежність до певних релігійних громад. Ці всі люди мали підроблені папери і для медичної системи вони не були вакцинованими, хоча мали так званий сертифікат", - сказав Петров.

За даними лікаря, більшість людей, які скористалися можливістю отримати щеплення анонімно навіть не знали, що їхні дані не вносились до жодних медичних систем і боялися звертатися до медпрацівників, оскільки думали, що вже не мають права зробити вакцинацію від коронавірусу.

Кабінет анонімної вакцинації для людей працює на Закарпатті з 17 листопада. Там вакцинують людей, які мають підроблений сертифікат про вакцинацію, але фактично не робили щеплення.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, назвав відкриття на Закарпатті анонімного пункту вакцинації від Covid-19 незаконним, підкресливши, що «ніякої анонімності бути не може».

Ініціатори запровадження анонімної вакцинації вважають, що міністр не розібрався у ситуації.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що, перебуваючи в реанімації під кисневими масками, українці зізнаються в покупці підроблених довідок про вакцинацію від COVID-19.