В Україні стартував пілотний проєкт із фармакологічного страхування

У Міністерстві охорони здоров'я підписали меморандум про запровадження у шести містах України (Рівне, Суми, Запоріжжя, Одеса, Харків та Київ) пілотних проєктів із фармакологічного страхування.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"За оцінками МОЗ, щорічно українці залишають в аптеках близько 60 млрд грн, і понад 50% з них витрачають на ліки без доведеної ефективності та за необґрунтованими призначеннями. Пілотний проєкт з фармакологічного страхування, це можливість зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет за рахунок добровільного медичного страхування. Є ліки, що не входять до програми «Доступні ліки», та вартість яких не відшкодовується за програмою реімбурсації, і саме завдяки добровільному страхуванню можна отримати компенсацію на ліки, які призначаються під час амбулаторного лікування", – зазначив Ляшко

У закладах охорони здоров’я міст, що беруть участь у проєктах, лікарі уже мають доступ до системи фармакологічного страхування.

Для того, щоб взяти участь у проєкті, пацієнт має придбати страховий поліс та сповістити про це свого лікаря. Пацієнт сплачуватиме 120 грн на місяць та отримає можливість використати страхову суму у 20 тис. грн у разі призначення їй ліків, що не входять до програми "Доступні ліки", та вартість яких не відшкодовується за програмою реімбурсації.

Щоб отримати ліки за страховкою у разі хвороби, пацієнт приходить до лікаря, обстежується, отримує рецепт. Препарати, які входять в програму фармакологічного страхування, автоматично бронюються в аптеці. Потім пацієнт отримує повідомлення з інформацією про аптеку, де можна забрати ліки. Оплата ліків страховою компанією відбувається автоматично, без залучення пацієнта або лікаря.

У МОЗ зазначили, що рецепти виписуються лише на міжнародні некомерційні назви препаратів (МНН). Вибір торговельного найменування автоматизований та діє за принципами доступності та ціни. Умови проєкту роблять неможливим призначення ліків, які не передбачені клінічними протоколами.

Нагадаємо, у 2020 році українці витратили майже 14 млрд гривень на гомеопатію, БАДи та неефективні ліки.

Програму "Доступні ліки", згідно з якою деякі категорії ліків можна отримати в аптеках безкоштовно або за невелику суму, Міністерство охорони здоров'я України запустило у квітні 2017 року.

Минулого року було затверджено новий реєстр лікарських засобів, які підпадають під реімбурсацію (програма "Доступні ліки"). Новий реєстр містив 264 позиції лікарських засобів. 85 із них повністю безплатні для пацієнтів.

У МОЗ також зазначили, що на 1 жовтня 2021 року програма "Доступні ліки" також розширилася: тепер до програми реімбурсації включено 466 лікарські засоби для лікування серцево-судинних хвороб, діабету, профілактики інсультів та інфарктів, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки. Цього року в програмі Доступні ліки вже компенсовано 963 мільйони гривень за погашені рецепти.