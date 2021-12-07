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На ковід в Україні за добу захворіли 8,6 тис. осіб, 22,9 тис. людей одужали

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 6 рудня підтвердили у Києві – 1 270.

На ковід в Україні за добу захворіли 8,6 тис. осіб, 22,9 тис. людей одужали
Фото: Lb.ua

У понеділок, 6 грудня, в Україні підтвердили 8 655  нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 716 дітей та 200 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 1 349 осіб, подолали хворобу 22 878 людей, 467 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 6 грудня підтвердили у Києві (1 270) та на Полтавщині (716), а також у Донецькій (689), Черкаській (624) та Київській ( 575) та областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 510 610 осіб, одужали від коронавірусу 3 082 619 людей, від ускладнень ковіду померли 88 986 українців.

МОЗ повідомляє, що 6 грудня від COVID-19 було вакциновано 188 758 людей. Першу дозу отримали 73 097 осіб, завершила імунізацію 115 661 людина.

Щеплення робили трьома вакцинами: Pfizer, Moderna і Coronavac.

Як повідомляли, 38% дорослого населення України повністю вакцинувалися проти коронавірусу, 44,2% щеплені принаймні однією дозою.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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