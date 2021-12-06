У США набрали чинності посилені правила в'їзду в країну

Відтепер всі пасажири авіарейсів віком від двох роківмають пред’явити негативний COVID-тест, зроблений за день до посадки.

Уряд США з понеділка офіційно запровадив нові вимоги для всіх пасажирів віком від двох років. Відтепер пасажирам при посадці на літак треба мати негативний COVID-тест, зроблений за 24 години, а іноземцям - до того ж обов’язкове підтвердження повної вакцинації.

З відповідною заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні, 6 грудня всі пасажири авіарейсів віком від двох років і старше, незалежно від національності або статусу вакцинації, повинні пред’явити негативний COVID-тест, зроблений впродовж одного дня від їхнього відльоту до Сполучених Штатів", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що ці вимоги стосуються всіх без виключення, хто прибуває до США літаками – американських громадян, тих, хто має посвідку на проживання, а також іноземців. Такі заходи пов’язані із ситуацією з поширенням нового COVID-варіанту Омікрон.

Нагадаємо, починаючи з 8 листопада, іноземні громадяни, які здійснюють переліт до Сполучених Штатів, мали пройти повний курс щеплення від COVID-19 та надати негативний тест на ковід до того, як сісти на борт літака.