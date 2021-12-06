Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції

Нестачу товарів будуть заповнювати "товарами з дружніх країн".

Уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, які застосовують санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це у МЗС Білорусі заявили в понеділок, 6 грудня.

"Уряд Республіки Білорусь ухвалив рішення про запровадження заборони ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції. Відповідна постанова буде підписана у найкоротші терміни", – йдеться у заяві.

Білоруський уряд має намір вжити "необхідних заходів для насичення внутрішнього ринку аналогічними товарами з дружніх країн".

Крім того, уряд Білорусі розширив списки осіб, чий в'їзд небажаний через дискримінацію білоруської влади.

"Розширено списки осіб, чий в'їзд на територію Республіки Білорусь і Союзної держави небажаний, з країн, які на системній основі дискримінують білоруських офіційних осіб, журналістів і представників громадських організацій", – зазначено в повідомленні.

У МЗС Білорусі наголосили, що для "зміцнення своєї економічної безпеки Білорусь продовжить реалізацію союзних програм і зміцнення економічної інтеграції з Російською Федерацією".

Нагадаємо, що 2 грудня США та ЄС синхронно запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. До американського списку потрапили 20 осіб, 12 компаній та організацій і три літаки. Євросоюз запровадив санкції, які поширюються на 11 компаній та 17 білоруських громадян. Серед них – "Белавіа" та кілька великих підприємств Білорусі: "Гродно Азот", "Белшина", "Гродно Хімволокно", "Білорусьнафта".

Санкції проти Білорусі пов'язані зі створенням нею міграційної кризи на кордоні з ЄС.