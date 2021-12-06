Сенатор США попередив Росію, що Україна може стати для неї "новим Афганістаном"

Член Комітету з закордонних справ, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі попередив, що Україна "може стати новим Афганістаном" для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях.

Мерфі заявив в ефірі телеканалу CNN, передає "Голос Америки".

"Я думаю, що нема заміни дипломатичним зусиллям віч-на-віч, так що я сподіваюсь, що віртуальна зустріч між президентом Байденом та президентом Путіним принесе результати. Однак, дозвольте сказати – якщо Росія вирішить піти далі, це буде помилкою історичного масштабу для Москви", - сказав сентатор.

"Україна може стати наступним Афганістаном для Росії, якщо вона вирішить піти далі, і це наша робота в Конгресі бути дипломатичними, політичними та військовими партнерами України", - додав Мерфі.

Він зазначив, що наразі на розгляді в Сенаті є поправка, яка значно збільшить обсяги летальної допомоги, і він підтримує.

Тему України на тлі майбутньої розмови Байдена з Путіним також обговорювали і в іншій програмі, на каналі Fox News. Сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала президента "бути дуже чітким та дуже сильним" у спілкуванні з Путіним.

"Він повинен сказати Володимиру Путіну, що ми не дозволимо продовжити проект «Північний потік-2» і що нам потрібно, щоб він знав та розумів, що ми захистимо Україну та надамо їй допомогу. Він повинен чітко про це сказати," - сказала сенторка.

Зазначимо, що введення Радянських військ в Афганістан у 1979 році в кінцевому підсумку призвело до підриву економіки та розпаду СРСР. Наслідком війни стала нова "гонитва озброєнь", яка забирала дуже багато ресурсів у СРСР. Почалася економічна стагнація, а Чорнобильська аварія та падіння цін на нафту призвело до того, що Радянський Союз розпався.

Нагадаємо, американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом.

7 грудня мають відбутися переговори між Байденом і Путіним. Росія заявила, що розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід. Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.

Американське видання Financial Times писало, що США довелося переконувати окремі країни ЄС, у тому, що загроза вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року є реальною. Окремі європейські країни спочатку сумнівалися в достовірності заяв про підготовку Росії до вторгнення, але після того як американці надали "надзвичайно вичерпні" докази, вони змінили свою думку.