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Голова Верховної Ради розпочав візит до Польщі

Руслан Стефанчук вшанував памʼять воїнів Армії УНР та взяв участь у покладанні запалених лампадок до памʼятника жертвам Голодомору. 

Голова Верховної Ради розпочав візит до Польщі
Руслан Стефанчук під час робочого візиту до Польщі
Фото: Верховна Рада

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 5 грудня розпочав дводенний робочий візит до Польщі. 

Він вшанував пам’ять воїнів Армії Української Народної Республіки на Вольському православному цвинтарі у Варшаві, повдіомили у Telegram парламенту. 

Також він взяв участь у церемонії покладання запалених лампадок до пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932–1933 рр. 

Згідно з порядком денним візиту, Стефанчук має взяти участь у XI Сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. 

Очікується, що Стефанчук зустрінеться з парламентарями Польщі і Литви та буде присутнім на засіданні Президії Парламентської Асамблеї. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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