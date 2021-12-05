Голова Верховної Ради розпочав візит до Польщі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 5 грудня розпочав дводенний робочий візит до Польщі.
Він вшанував пам’ять воїнів Армії Української Народної Республіки на Вольському православному цвинтарі у Варшаві, повдіомили у Telegram парламенту.
Також він взяв участь у церемонії покладання запалених лампадок до пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932–1933 рр.
Згідно з порядком денним візиту, Стефанчук має взяти участь у XI Сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща.
Очікується, що Стефанчук зустрінеться з парламентарями Польщі і Литви та буде присутнім на засіданні Президії Парламентської Асамблеї.