Голова Верховної Ради розпочав візит до Польщі

Руслан Стефанчук вшанував памʼять воїнів Армії УНР та взяв участь у покладанні запалених лампадок до памʼятника жертвам Голодомору.

Руслан Стефанчук під час робочого візиту до Польщі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 5 грудня розпочав дводенний робочий візит до Польщі.

Він вшанував пам’ять воїнів Армії Української Народної Республіки на Вольському православному цвинтарі у Варшаві, повдіомили у Telegram парламенту.

Також він взяв участь у церемонії покладання запалених лампадок до пам’ятника жертвам Голодомору в Україні 1932–1933 рр.

Згідно з порядком денним візиту, Стефанчук має взяти участь у XI Сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща.

Очікується, що Стефанчук зустрінеться з парламентарями Польщі і Литви та буде присутнім на засіданні Президії Парламентської Асамблеї.