Лавров заявив, що Париж і Берлін "нехтують своїми зобовʼязаннями", а Україну потрібно "примусити" виконувати мінські угоди

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров укотре звинуватив Україну в порушенні мінських угод і заявив, що її потрібно до цього "змусити".

Про це пише НВ з посиланням на заяву Лаврова у ефірі пропагандистського каналу "Росія 1".

"Якщо її (Україну) залишити наодинці із самою собою, зі своєю совістю, звичайно, вона нічого робити не буде. Її треба змушувати, саме для цього і було створено нормандський формат, але Берлін і Париж поки що нехтують своїми зобов’язаннями", – заявив він.

Нагадаємо, тему України з Лавровим 2 грудня обговорювали державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Трасс наголосила на підтримці України, а Блінкен на зустрічі закликав Кремль відвести війська від кордону з Україною.

Лавров уникає зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції у нормандському форматі. Окрім цього, він оприлюднив дипломатичне листування нормандського формату між Росією з одного боку та Францією і Німеччиною з іншого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що на спроби РФ звинуватити Україну в порушенні мінських угод вже ніхто "не купується".