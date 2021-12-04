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​Туреччина готова організувати діалог Зеленського та Путіна, - прессекретар Ердогана

"Ми готові зробити все, що від нас залежить, щоб запобігти новій ескалації".

​Туреччина готова організувати діалог Зеленського та Путіна, - прессекретар Ердогана
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може організувати переговори Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомив прессекретар Ердогана Ібрагім Калин, передає Anadolu.

Він зазначив, що Туреччина "має добрі стосунки як із Росією, так і з Україною, виступаючи проти будь-якого зростання напруженості між цими країнами".

"Ми готові зробити все, що від нас залежить, щоб запобігти новій ескалації ситуації в регіоні", - заявив Калин на полях 7-го Середземноморського форуму з діалогу, організованого в Римі за підтримки МЗС Італії та інституту ISPI.

За словами Калина, протистояння України та Росії не відповідає інтересам усього регіону, зокрема Туреччини. Прес секретар Ердогана нагадав про його пропозицію, озвучену в бесіді з Володимиром Путіним.

"Безумовно, найкращим виходом було б вирішення питання самими сторонами, а саме - Росією та Україною. Це був би ідеальний варіант. Однак, якщо подібне не виходить, то Туреччина може зіграти роль, зробити конструктивний внесок у зниження напруженості. Анкара готова створити майданчик для діалогу і завдяки позитивним відносинам і з Москвою, і з Києвом, вжити заходів щодо недопущення ескалації. Багато країн Заходу не мають таких конструктивних зв'язків з Росією, і в цьому сенсі Туреччина вигідно відрізняється", - зазначив Калин.

Речник президента Калин наголосив, що Туреччина виступає проти процесів, які можуть призвести до нової війни у Донбаському регіоні.

"Ми із самого початку говоримо про це. Усі сторони відповідальні зниження напруженості. Є кроки, які має зробити Росія, є те, що потрібно зробити Україні, а також - НАТО та Західному блоку. Важливо відмовитися від провокацій та напруження протистояння. Інакше постраждають усі. Україна і так зазнала серйозних збитків від протистояння останніх років, загинули тисячі людей. Знову заявляю, що Туреччина і особисто президент Ердоган готові зіграти роль, спрямувати процес у вірне русло", - додав Калин.

Нагадаємо, напередодні Ердоган та Путін провели телефонну розмову, у якій обговорювали Україну.

У кінці листопада президент Туреччинии запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським. Міністерство закордонних справ Росії відхилило пропозицію Ердогана і заявило, що про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною "не може бути й мови", тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

Наприкінці 2020 року Україна просила стати посередником між Путіним і Зеленським тодішнього прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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