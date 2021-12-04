Білорусь звинуватила українських військових льотчиків у "порушенні кордону"

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що українські пілоти військового вертольоту Мі-8 під час навчань нібито порушили держкордон та залетіли на територію країни.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - йдеться у повідомленні.

У комітеті стверджують, що український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі.

Зазначається, що про інцидент поінформовано українську сторону.

Нагадаємо, в Державній прикордонній службі України вважають, що Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, на тлі міграційної кризи намагається відвернути увагу та "прикрити свої дії, переклавши провину на інших". Зокрема, Лукашенко за останні тижні двічі говорив про спроби України "перекинути" зброю. Цього разу - нібито мігрантам, які намагаються прорватися до країн ЄС.