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Рішення про вступ України ухвалюватимуть країни НАТО, а не Росія, - Білий дім

"Рішення про те, хто є членом Альянсу, приймають країни НАТО, а не Росія".

Рішення про вступ України ухвалюватимуть країни НАТО, а не Росія, - Білий дім
Фото: EPA/UPG

Рішення щодо членства України у НАТО ухвалюватимуть країни-члени блоку, а не Російська Федерація. Так у Білому домі відповіли на вимогу президента Росії Володимира Путіна надати Росії письмові гарантії нерозширення НАТО на схід.

Про це журналістам заявила речниця Білого дому Джейн Псакі.

"Рішення про те, хто є членом Альянсу, приймають країни НАТО, а не Росія", - сказала Псакі, коментуючи заяви про неприпустимість вступу України до блоку.

Нагадаємо, що з 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС. Останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення вільних від окупації регіонів України підтримують вступ України в альянс.

У червні 2021 року учасники саміту НАТО підтвердили рішення прийняти Україну та Грузію в альянс, але на початку грудня президент Росії Володимир Путін висунув НАТО ультиматум щодо нерозширення альянсу на схід.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання членства України в НАТО буде вирішуватися без Росії. Проте у відповідь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив, що це "гра з вогнем", яка може призвести до війни, як у 2008 році в Грузії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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