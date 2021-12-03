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У Сербії учасницю конкурсу з окупованої Луганщини позначили як "жительку ЛНР"

Посольство України закликає припинити пропаганду терористичної організації "ЛНР".

У Сербії учасницю конкурсу з окупованої Луганщини позначили як "жительку ЛНР"

Організатори конкурсу дитячого малюнку у Сербії позначили його учасників, які проживають на окупованій Луганщині, як "мешканців ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Сербії.

Скандал виник після того, як в газеті "Глас Опова" були опубліковані результати онлайн-конкурсу дитячого малюнку "Чарівний світ казки". Його організатори вказали, що перше місце посіла "Аліса Грошева, 10 років, з "Луганської народної республіки", м. Краснодон". 

“На жаль, гарна ідея конкурсу дитячого малюнка і сама ідея була використана для просування та легалізації терористичної організації "Луганська Народна Республіка". Посольство України висловлює рішучий протест з приводу того, що неповнолітні діти з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід’ємною частиною території України, в контексті згаданого конкурсу, всупереч офіційній позиції Сербії, яка поважає суверенітет і територіальну цілісність України, позначені як жителі терористичної "ЛНР". Згадування терористичних "ЛНР" як "держав" - це заклик порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - наголошує посольство.

Українська сторона нагадала, що будь-яка співпраця органів державної влади, неурядових структур або окремих громадян Сербії з терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" є порушенням українського законодавства і винні в цьому нестимуть відповідні правові наслідки.

Посольство України закликає припинити пропаганду терористичної організації "ЛНР", яку заснувала окупаційна адміністрація держави-агресора РФ на тимчасово окупованій території України.

Посольство України в Республіці Сербія також вимагає призупинити діяльність за участі дітей, спрямовану на сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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