​Кулеба: Це Росія повинна гарантувати, що не продовжуватиме агресію проти будь-якої країни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що саме Росія повинна гарантувати, що не продовжуватиме агресію проти будь-якої країни.

Про це він заявив у Стокгольмі.

"Це Росія розсуває кордони, і Росія порушує міжнародне право. Я відкидаю ідею про те, що ми маємо щось гарантувати Росії. Це Росія повинна гарантувати, що вона не продовжуватиме свою агресію проти будь-якої країни", - наголосив голова МЗС.

FM @DmytroKuleba to @AFP: “It's Russia who has been pushing boundaries, and it's Russia who was violating international law. I reject the idea that we have to guarantee anything to Russia. It's Russia who has to guarantee it will not continue its aggression against any country”. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) December 3, 2021

Нагадаємо, раніше, за підсумками Міністерського засідання ОБСЄ Кулеба повідомив, що європейські країни готують пакет економічних санкцій, які будуть застосовані до Росії в разі широкомасштабної агресії проти України.

Кулеба також зазначив, що Росія намагається покласти на Україну відповідальність за порушення мінських домовленостей і ескалацію ситуації на Донбасі.