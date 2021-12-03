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​Кулеба: Це Росія повинна гарантувати, що не продовжуватиме агресію проти будь-якої країни

Голова МЗС відкинув ідею про те, що Україна має щось гарантувати Росії.

​Кулеба: Це Росія повинна гарантувати, що не продовжуватиме агресію проти будь-якої країни
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що саме Росія повинна гарантувати, що не продовжуватиме агресію проти будь-якої країни.

Про це він заявив у Стокгольмі.

"Це Росія розсуває кордони, і Росія порушує міжнародне право. Я відкидаю ідею про те, що ми маємо щось гарантувати Росії. Це Росія повинна гарантувати, що вона не продовжуватиме свою агресію проти будь-якої країни", - наголосив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше, за підсумками Міністерського засідання ОБСЄ Кулеба повідомив, що європейські країни готують пакет економічних санкцій, які будуть застосовані до Росії в разі широкомасштабної агресії проти України.

Кулеба також зазначив, що Росія намагається покласти на Україну відповідальність за порушення мінських домовленостей і ескалацію ситуації на Донбасі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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