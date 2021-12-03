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Меркель попрощалася з посадою канцлера під панк-хіт у виконанні військового оркестру

У Берліні відбулася урочиста церемонія Großen Zapfenstreich. 

Ангела Меркель на церемонії Großer Zapfenstreich
Фото: EPA/UPG
Ангела Меркель на церемонії Großer Zapfenstreich

Ангела Меркель попрощалася з посадою канцлера ФРН на традиційній військовій церемонії Großen Zapfenstreich. Захід відбувся увечері 2 грудня в Берліні на території Міністерства оборони Німеччини.

На церемонію через коронавірусні обмеження запросили лише 200 гостей. Серед них – 52 федеральні міністри, які займали посади під час головування Меркель, пишуть "Ліга нет" і Deutsche Welle.

"Сьогодні, стоячи перед вами, я насамперед відчуваю вдячність і смирення. Смирення перед посадою, яку мені було дозволено займати так довго. І вдячність за довіру, яку мені було дозволено відчути", – цитують Меркель Euronews.

Ангела Меркель до 8 грудня ще виконуватиме обовʼязки, після чого Бундестаг обере нового канцлера. 

Großer Zapfenstreich
Фото: EPA/UPG
Großer Zapfenstreich

Меркель обрала три пісні, які для неї виконав військовий оркестр. Це християнській гімн Großer Gott, wir loben dich ("Святий Боже, славимо імʼя твоє"), пісню співачки Гільдегард Кнеф Für mich, soll's rote Rosen regnen ("Для мене має падати дощ із червоних троянд") та пісню панк-виконавиці Ніни Гаген Du hast den Farbfilm vergessen ("Ти забув кольорову плівку"). 

Остання – це хіт східнонімецького панк-року 1974 р. 

Großen Zapfenstreich – військова церемонія зі збройними силами і військовою музикою. Коріння церемонії походить зі 16 століття. У тогочасних військових таборах люди перед відпочинком веселилися і грали музику, після чого подавався сигнал лягати спати. Офіцер чи сержант під супровід барабанів чи волинки проходили територією табору і били шаблею у діжки. Після цього сигналу військовим було заборонено галасувати та продовжувати веселощі. 

Ангела Меркель – перша жінка-канцлер Німеччини. Була на цій посаді 16 років. Про намір піти з політики вона оголосила в 2018. Меркель, чиї офіційні повноваження на посаді канцлера Німеччини завершилися наприкінці жовтня, очолювала німецький уряд з 2005 року. Більшість часу її блок ХДС/ХСС формував коаліцію з соціал-демократами. На останніх виборах до Бундестагу, що відбулися у вересні цього року, Меркель не висувала свою кандидатуру.

Її ймовірним наступником на посаді канцлера стане соціал-демократ Олаф Шольц, що очолює зараз міністерство фінансів Німеччини. Його партія перемогла на виборах та прагне сформувати коаліцію з Зеленими та ліберальною Вільною демократичною партією. Сторони поставили собі за мету сформувати уряд уже в першій половині грудня. 

Меркель поки не розкриває, чим займатиметься після складання повноважень в.о. канцлера, але каже, що точно не політикою. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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