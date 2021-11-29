"Ми принципово відкидаємо санкції між союзниками", – Німеччина про співпрацю зі США щодо "Північного потоку-2"

Німеччина заявила в неділю, що вона продовжує тісно співпрацювати зі США щодо реалізації угоди про "Північний потік-2", який проходить по дну Балтійського моря і транспортує газ з Росії, передає агентство Reuters.

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що продовжує координувати з адміністрацією США свої дії стосовно реалізації спільної угоди щодо газопроводу вартістю 11 мільярдів доларів.

Адміністрація Байдена відмовилася запроваджувати санкції проти оператора газопроводу і в липні уклала угоду з Німеччиною, хоча кілька днів тому запровадила нові санкції проти пов'язаної з Росією компанії Transadria та її судна.

"Ми принципово відкидаємо санкції між союзниками", – заявили в адміністрації у відповідь на запит Reuters про публікацію сайту Axios, в якій говорилося, що уряд ФРН закликав членів Конгресу не запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", оскільки це "послабить" довіру до США і "зрештою зашкодить трансатлантичній єдності".

США та деякі європейські країни виступають проти газопроводу в обхід України. Вони кажуть, що це зробить Європу занадто залежною від російського газу. Проте деякі країни, зокрема Німеччина, стверджують, що цей зв'язок життєво важливий для забезпечення постачання енергоносіїв.

Німеччина погодилася вжити заходів, якщо Росія використає енергію як зброю у своїх відносинах з Україною, але укладена в липні угода не містить чітких критеріїв оцінки небезпеки.

Учора американський сайт Axios процитував секретний документ від 19 листопада, в якому викладено кроки Німеччини, включаючи "різкі публічні заяви", що засуджують поведінку Росії та оцінюють призупинення політичних зустрічей.

На рівні ЄС у документі сказано, що Німеччина "активно бере участь у процесі визначення варіантів додаткових обмежувальних заходів". У документі також говориться, що "Північний потік-2" не становить загрози для України, доки забезпечується розумний транзит газу, і посилається на потенційні санкції щодо газопроводу як "перемогу Путіна", оскільки він розділяє західних союзників.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За оцінками МВФ, втрати України від запуску "Північного потоку-2" становитимуть $1,2 млрд на рік.