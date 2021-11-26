Втрати України від запуску "Північного потоку-2" становитимуть $1,2 млрд на рік, - МВФ

Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" обсяг газу, що проходить через Україну, може ще більше знизитися.

Потенційні втрати України від газопроводу "Північний потік - 2" становитимуть $1,2 млрд доходів до 2024 року, допоки діє нинішній контракт із "Газпромом" на транзит.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", така оцінка Міжнародного валютного фонду міститься у матеріалах першого перегляду програми stand by для України.

"За останні п'ять років Україна отримувала в середньому трохи більше $2,5 млрд на рік в обмін на надання своїх газопроводів "Газпрому". Очікується, що у 2021 році плата за транзит буде приблизно на 40% менша, ніж у попередні роки", – вказали експерти Фонду.

"Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" обсяг газу, що проходить через Україну, може ще більше знизитися, і доходи України від транзиту прогнозуються на рівні близько $1,2 млрд на рік", - додали вони.

Поточний контракт між "Газпромом" та "Нафтогазом" спливає у 2024 році.

Нагадаємо, голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що потенційні втрати України від газопроводу "Північний потік - 2" становитимуть 2 млрд доларів на рік.