Україна закликає нову коаліцію у Німеччині до жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2"

Процес сертифікації проекту має повністю відповідати не тільки букві, а й духу європейського законодавства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив у коментарі "РБК-Україна".

Кулеба звернув увагу на те, що у коаліційній угоді зафіксовано готовність розвивати енергетичне партнерство з Україною, що закладає основу зміцнення стратегічного партнерства Києва та Берліна на багато років уперед.

"Водночас ми закликаємо нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2". Процес сертифікації проекту має повністю відповідати не тільки букві, а й духу європейського законодавства. Ми з нетерпінням чекаємо на призначення нового німецького уряду і бажаємо нової коаліції" успіхів на благо Німеччини та Європи, що відповідає інтересам України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні три політичні партії, які за підсумками вересневих виборів до бундестагу мають сформувати новий уряд Німеччини, завершили переговори щодо створення нової урядової коаліції.