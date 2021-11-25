Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
«Тисяча Зеленського»: запитань багато, відповідей – не дуже
«Тисяча Зеленського»: запитань багато, відповідей – не дуже
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
ГоловнаСвіт

Україна закликає нову коаліцію у Німеччині до жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2"

Процес сертифікації проекту має повністю відповідати не тільки букві, а й духу європейського законодавства.

Україна закликає нову коаліцію у Німеччині до жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2"
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив у коментарі "РБК-Україна".

Кулеба звернув увагу на те, що у коаліційній угоді зафіксовано готовність розвивати енергетичне партнерство з Україною, що закладає основу зміцнення стратегічного партнерства Києва та Берліна на багато років уперед.

"Водночас ми закликаємо нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2". Процес сертифікації проекту має повністю відповідати не тільки букві, а й духу європейського законодавства. Ми з нетерпінням чекаємо на призначення нового німецького уряду і бажаємо нової коаліції" успіхів на благо Німеччини та Європи, що відповідає інтересам України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні три політичні партії, які за підсумками вересневих виборів до бундестагу мають сформувати новий уряд Німеччини, завершили переговори щодо створення нової урядової коаліції.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також