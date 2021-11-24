США попередили своїх громадян про незвичайну військову активність РФ біля кордонів України

"Громадян США повідомляють, що є свідчення про незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України та в окупованому Криму".

Посольство США в Україні в рекомендаціях щодо подорожей попередило американських громадян про "незвичайну військову активність" Росії поблизу кордонів України та в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Громадянам США повідомляють, що є свідчення про незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України та в окупованому Криму. Рекомендації щодо подорожей до України залишається на рівні 4 – не подорожувати до Криму через зловживання з боку російської окупаційної влади, до східних частин Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт та територією всієї України - через COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".

Республіканський конгресмен, співголова групи підтримки України в Конгресі та член розвідувального комітету Палати представників Браян Фіцпатрик заявив, що Сполучені Штати заступляться за Україну в разі нової агресії з боку Росії.