Bellingcat не знайшла доказів дзвінка Єрмака в адміністрацію Лукашенка із попередженням про "вагнерівців", – Грозєв

Журналісти-розслідувачі групи Bellingcat не знайшли підтвердження інформації, що голова Офісу президента Андрій Єрмак нібито телефонував білоруському колезі адміністрації Олександра Лукашенка з попередженням про поїздку найманців ПВК "Вагнер" у межах української спецоперації.

Про це розслідувач Христо Грозєв повідомив у інтервʼю Дмитру Гордону. На питання про те, чи правда, що західні спецслужби перехопили дзвінок Єрмака в Білорусь, журналіст відповів, що підтвердження таким даним не знайдено.

"Ми чули ці чутки, але підтвердження не знайшли. Якби в нас були звʼязки зі спецслужбами, можливо, ми б дізналися, чи був такий дзвінок. Інакше ніяк не знайти. Доказів такої версії ми шукали-шукали, але не знайшли", – зазначив він.

Журналіст також розповів, що Андрій Єрмак обіцяв зустрітитися з журналістами, але не зробив цього.

"У цьому може бути і моя проблема, що всі домовленості про зустрічі проходили через людей, які представляють себе близькими до нього. І дійсно був випадок, що одна з цих груп людей запросила нас на зустріч, я прилетів, ми чекали один день, але зустріч не відбулася. Особисто з Єрмаком про зустріч не домовлялися", – додав він.

Грозєв сказав, що Єрмак на початку розслідування під час короткої бесіди обіцяв йому організувати зустріч для викладення позиції Офісу президента.

Про зустріч із президентом Володимиром Зеленським журналісти також просили, зокрема і через парламентську ТСК, але вона не відбулася і не організовувалася.

Нагадаємо. 17 листопада було оприлюднено розслідування Bellingcat щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали проти України. В першій частині матеріалу йдеться про підготовку операції, у другій – про початок її проведення та невдале закінчення включно з видачею найманців Росії.

Розслідувачі поговорили з ексрозвідниками, керівниками спецоперації та навіть самими найманцями, але дізнатися позицію Офісу президента, після візиту до якого операцію було вирішено перенести, не вдалося.

За даними журналістів, за день до запланованого виїзду бойовиків із Москви до Мінська, два керівники українських спецслужб, що відповідали за проєкт – начальник ГУР Міноборони Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький – приїхали в Офіс президента для фінальної доповіді щодо операції.

Президент Володимир Зеленський тоді був зайнятий, тож зустрічався з Бурбою та Баранецьким голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами опитаних джерел журналістів, Бурба зразу після зустрічі подзвонив керівникам проєкту з ГУР і сказав, що Офіс президента просить відкласти операцію на тиждень.

Формальною причиною перенесення спецоперації нібито було побоювання, що в разі її проведення 25 липня може зірватися перемирʼя на Сході України. Операцію перенесли на 30 липня, потім бойовиків затримали білоруські КДБівці, переконані, що найманців відправили для повалення влади Олександра Лукашенка.

Яким чином білоруські спецслужби дізналися про те, що до них заїхали "вагнерівці", встановити росзлідувачам точно не вдалося.

Розслідування також підтвердило, що і Володимир Зеленський, і Андрій Єрмак були в курсі планів українських спецслужб виманити найманців і затримати їх.

У відповідь на вже оприлюднене розслідування в Офісі президента повідомили, що Єрмак не міг зірвати спецоперацію щодо "вагнерівців", бо не має контролю над розвідкою.

Ексначальник ГУР Міноборони Василь Бурба в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", присвяченому розслідуванню, заявив, що вказівку про перенесення фінального етапу операції щодо затримання "вагнерівців" він отримав від голови Офісу президента Андрія Єрмака, але це нібито вказівка самого президента.