Єрмак не міг зірвати спецоперацію щодо "вагнерівців", бо не має контролю над розвідкою, – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що розслідування Bellingcat про зрив спецоперації щодо "вагнерівців" перегукується зі звітом парламентської ТСК.

На його погляд, група розслідувачів Bellingcat не підтвердила інформацію про "злив" спецоперації владою країни. Про це він повідомив у коментарі "Бабелю".

Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак не міг зірвати спецоперацію, бо не має контролю над українською розвідкою. У розслідуванні йдеться, що керівники спецоперації перенесли її виконання після розмови з Єрмаком в Офісі президента.

"Публікація Bellingcat не містить жодних підтверджень історій про якісь «зливи», про які стільки говорили. А все, що стосується ролі тих чи інших посадових осіб ОПУ, базується лише на бездоказових словах певних відставників. Ще раз: на словах [...]. Після публікації Bellingcat і після роботи ТСК парламенту вже набагато краще видно, що кілька фактів, взятих з реальності, за півтора року в Україні та багато в чому через дезінформаційну активність Росії були роздуті до масштабів гігантської детективної історії, в якій дуже важко відокремити те, що було насправді, від того, що намагалися навʼязати суспільству. Публікація Bellingcat у цьому плані дозволяє зробити висновки та нівелювати міфи", — заявив Подоляк.

На думку Подоляка, розслідування "підтвердило те, що в оперативних заходах щодо російських найманців не брали участі іноземні розвідки". Раніше CNN писало про те, що до підготовки операції могла бути причетна розвідка США.

"Росія вклалася дуже суттєво у поширення дезінформації про те, що нашими розвідниками нібито керують спецслужби США та Британії [...]. Спростовано розповіді про нібито залучення спецслужб інших країн – Туреччини, Ізраїлю", – сказав Подоляк.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що влада заперечувала проведення спецоперації через підписані секретні документи.

Його колега по фракції Максим Бужанський в парламенті заявив, що вважає опубліковане розслідування Beelingcat невдалою спробою шантажу української влади.