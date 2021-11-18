Поки що до його складу увійшли 25 депутатів.

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко створив у Раді міжфракційне обʼєднання "Київ дій".

До його складу увійшли поки що 25 народних депутатів із різних фракцій, повідомив Тищенко кореспондентам у кулуарах парламенту. Їхніх прізвищ він не назвав.

"Це об’єднання не є закритою конструкцією. Ми чекаємо на приєднання інших депутатів для боротьби за Київ", – додав він.

Тищенко вважає, що "сьогодні київська влада створила з міста не місто-столицю, місто-героя, місто-приклад, а місто-самоуправство".

"Хочемо змінити цю парадигму, стратегію, хибну стратегію. Хочемо налагодити комунікацію з керівництвом країни, усіма гілками влади. Тому ми йдемо в рішучий бій за киян, за українців", – запевнив він.

Нагадаємо, сьогодні парламент має голосувати за застосування спецпроцедури під час розгляду законопроєкту про столицю в другому читанні. Ухвалити документ, що розділяє повноваження мера і голови КМДА, мають до Нового року.