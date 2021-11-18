Поліція запропонувала ввести спеціальні номери для швидкої допомоги

Патрульна поліція запропонувала ввести спеціальні номерні знаки для автомобілів швидкої допомоги, щоб їм не приходили штрафи за перевищення швидкості.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У вівторок, співвласник медичного центру "Оберіг" Олександр Деркач розказав у фейсбуці, що виконавча служба арештувала банківський директор клініки за несплату штрафів за перевищення швидкості.

"Виконавча служба заарештувала його картковий рахунок за поданням Нацполіції. Ніколи не здогадаєтесь за що. Він є директором клініки. Клініка не сплатила штраф за машини швидкої допомоги, які перевищивши встановлену по місту швидкість руху (!), попали на фотокамери. «Швидких» у нас багато, тому й актів багато. Десятки за рік. Не встигаємо відписуватись. Розглядаються тижнями. Віктор передзвонив своєму колезі в "Добробут", каже, та ж історія", - написав Деркач.

Білошицький визнав, що така проблема дійсно існує.

"Система працює автоматично: тобто у випадку скоєння правопорушення воно також автоматично фіксується щодо всіх транспортних засобів, які було ідентифіковано. Якщо авто ШМД фіксується камерою автоматичної фіксації, проте рухається з увімкненими проблисковими маячками, то матеріали не складаються. Але трапляється, що це непомітно на фото або інспектор не визначив це візуально", - розказав він у фейсбуці.

Такі постанови мають оскаржуватися, але найкращим виходом, на його думку, є введення спеціальних номерних знаків.

"Ми вже ініціювали зміни до наказу МВС 02.03.2021 № 166 щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки", - сказав Білошицький.

Нагадаємо, що з 1 червня 2020 року в Києві запустили автоматичну фіксацію перевищення швидкості. Відтоді їхня кількість значно збільшилась, і зараз вони встановлені на всіх основних дорогах України та в багатьох інших містах.