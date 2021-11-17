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Львівський антивакцинатор Стахів не прийшов у суд на обрання запобіжного заходу

Підозрюваний нібито поїхав на лікування в Сваляву.

Львівський антивакцинатор Стахів не прийшов у суд на обрання запобіжного заходу
Фото: Facebook / Остап Стахів

Галицький районний суд Львова не зміг обрати запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву, підозрюваному в спробі повалення влади, оскільки він не з'явився на засідання.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Його адвокат заявив у суді, що Стахів перебуває на стаціонарному лікуванні у місті Свалява Закарпатської області.

У зв'язку з цим суддя Олег Юрків переніс розгляд клопотання про запобіжний захід на 12:00 18 листопада.

"Суд дозволяє затримати Стахіва для його участі в судовому засіданні для обрання запобіжного заходу за умови можливості його участі в судовому засіданні", - сказав суддя.

Також суд ухвалив, що слід додатково перевірити місцезнаходження підозрюваного.

"Якщо з'ясується, що він перебуває у стаціонарі у лікарні, потрібно вимагати висновку, що він може взяти участь у засіданні", - сказав суддя.

В.о. директора Свалявської міської лікарні Василь Кошеля підтвердив Zaxid.net, що до них у середу, 17 листопада, в обід звернувся пацієнт 1985 року народження. "Це було самозвернення, цей пацієнт поступив до лікарні сьогодні в обід. У нього скарги на сердечні проблеми, наразі він перебуває на обстеженні", – зазначив медик.

Він додав, що пацієнт офіційно оплатив послуги за тарифами лікарні – більше 4 тис. грн. На запитання, чи навідувалися до пацієнта правоохоронці, лікар зазначив, що "поки що ні, але запит є".

Нагадаємо, що Остап Стахів вважається лідером руху антивакцинаторів України. У вівторок, 16 листопада СБУ оголосила йому підозру і заявила, що він вів переписку про захоплення влади в Україні з громадянами Росії.

Йому інкримінували ст.109 Кримінального кодексу, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ця стаття передбачає до 10 років в'язниці.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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