Львівський антивакцинатор Стахів не прийшов у суд на обрання запобіжного заходу

Галицький районний суд Львова не зміг обрати запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву, підозрюваному в спробі повалення влади, оскільки він не з'явився на засідання.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Його адвокат заявив у суді, що Стахів перебуває на стаціонарному лікуванні у місті Свалява Закарпатської області.

У зв'язку з цим суддя Олег Юрків переніс розгляд клопотання про запобіжний захід на 12:00 18 листопада.

"Суд дозволяє затримати Стахіва для його участі в судовому засіданні для обрання запобіжного заходу за умови можливості його участі в судовому засіданні", - сказав суддя.

Також суд ухвалив, що слід додатково перевірити місцезнаходження підозрюваного.

"Якщо з'ясується, що він перебуває у стаціонарі у лікарні, потрібно вимагати висновку, що він може взяти участь у засіданні", - сказав суддя.

В.о. директора Свалявської міської лікарні Василь Кошеля підтвердив Zaxid.net, що до них у середу, 17 листопада, в обід звернувся пацієнт 1985 року народження. "Це було самозвернення, цей пацієнт поступив до лікарні сьогодні в обід. У нього скарги на сердечні проблеми, наразі він перебуває на обстеженні", – зазначив медик.

Він додав, що пацієнт офіційно оплатив послуги за тарифами лікарні – більше 4 тис. грн. На запитання, чи навідувалися до пацієнта правоохоронці, лікар зазначив, що "поки що ні, але запит є".

Нагадаємо, що Остап Стахів вважається лідером руху антивакцинаторів України. У вівторок, 16 листопада СБУ оголосила йому підозру і заявила, що він вів переписку про захоплення влади в Україні з громадянами Росії.

Йому інкримінували ст.109 Кримінального кодексу, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ця стаття передбачає до 10 років в'язниці.