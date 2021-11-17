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До законопроєкту про столицю Рада розглядатиме проєкт про місцеві держадміністрації, – Корнієнко

Не виключено також, що обидва документи можуть голосувати в один день. 

До законопроєкту про столицю Рада розглядатиме проєкт про місцеві держадміністрації, – Корнієнко
Фото: korniyenko.in.ua

До ухвалення законопроєкту про столицю в другому читанні парламент буде розглядати проєкти про місцеві держадміністрації та префектів.

Про це повідомив перший заступник голова Верховної Ради Олександр Корнієнко в кулуарах парламенту.

"Ми хотіли би спочатку проголосувати 4298 – законопроєкт про місцеві державні адміністрації, який закладає фундаментальні підвалини по роботі голів місцевих державних адміністрацій, на яких буде базуватися пропозиція по закону про столицю щодо переформатування роботи голови КМДА в роботу такого схожого на префекта чиновника. А законно обраний мер буде продовжувати виконувати свої делеговані функції, зокрема реформувати якісно сферу громадського транспорту", – зазначив Корнієнко.

Коли саме законопроєкт про столицю слухатимуть у другому читанні Корнієнко не знає, але каже, що це буде не наступний пленарний тиждень.

"У нас наступний пленарний тиждень буде, очевидно, присвячений бюджету. Є підозри, що опозиція буде цей процес затягувати і блокувати", – заявив він. 

Корнієнко також розкритикував пропозицію підвищити ціни на проїзд у столичному громадському транспорті до 20 гривень.

"Я теж їздив у метро. Невпевнений, що майже євро за проїзд у столичному громадському транспорті – це справедлива ціна", – заявив він. 

Завтра депутати мають схвалити розгляд законопроєкту про столицю за спецпроцедурою, щоб не розглядати всі подані поправки, а тільки пріорітетні. 

Нагадаємо, міська влада вважає, що закон відтерміновує вибори до районних рад і загрожує "управлінським хаосом"

Одним із основним положень документу є розділення влади мера та голови КМДА. В законопроєкті чітко прописано, що ці дві посади не може займати одна людина. 

Член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. У першому читанні його ухвалили в жовтні 2019. 

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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