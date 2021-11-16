Президент поінформував британського міністра про виклики, які постають перед Україною в районі Чорного та Азовського морів.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Києві з робочим візитом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував Воллесу за непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах. Також він привітав підписання українсько-британської двосторонньої Рамкової угоди щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей українського флоту.

"Велика Британія стала нашим ключовим партнером у питанні розбудови українського флоту. Очікую, що майбутні безпекові проекти, заплановані в межах цієї угоди, будуть ефективно реалізовані", – наголосив Зеленський.

Президент також поінформував британського міністра про виклики, які постають перед Україною в районі Чорного та Азовського морів. Співрозмовники обмінялися думками щодо міжнародних кроків, необхідних для відновлення безпечного режиму судноплавства в регіоні, та важливості подальшого поглиблення двостороннього співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Зеленський наголосив на необхідності здійснення послідовних кроків для забезпечення реалізації прагнень України щодо набуття повноцінного членства в НАТО.

Президент зазначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Зеленський окремо відзначив нещодавні заяви прем’єр-міністра Великої Британії та очільниці британського зовнішньополітичного відомства, у яких наголошувалося на підтримці України в контексті протидії реалізації проєкту "Північний потік – 2".

Нагадаємо, сьогодні до України з візитом прибув державний секретар з питань оборони Великобританії Бен Воллес. Його візит відбувається на тлі повідомлень про значне зосередження російських військ неподалік від кордонів України.

Раніше начальник Генерального штабу Великої Британії Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією, хоч він і не вірить, що Володимир Путін дійсно хоче "гарячої війни" з Заходом. За даними британських ЗМІ, Великобританія готова відправити в Україну 600 десантників у випадку вторгнення Росії.