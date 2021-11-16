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Зеленський призначив посла у Кореї

Посаду отримав колишній консул в Шанхаї.

Зеленський призначив посла у Кореї
Фото: shanghai.mfa.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 15 лютого, призначив нового посла України в Південній Кореї.

В указі №575/2021 повідомляється, що послом став Дмитро Пономаренко. Він має багаторічний досвід роботи в посольстві України в Китаї, а у 2016-2020 роках був генеральним консулом в Шанхаї.

Україна не мала посла в Кореї з вересня 2020 року, коли було звільнено попереднього очільника дипломатичної місії Олександра Горіна.

Південна Корея визнала незалежність України 30 грудня 1991 року, а дипломатичні відносини між країнами було встановлено з лютого 1992 року.

Україна відкрила посольство у Сеулі в жовтні 1997 року. Відтоді Україна мала шість послів у Кореї, Пономаренко став сьомим.

Зеленський також призначив посла України в Тунісі Володимира Хоманця послом у Лівії за сумісництвом (указ №573/2021), а посла в Фінляндії Ольгу Діброву - послом в Ісландії за сумісництвом (указ №574/2021).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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