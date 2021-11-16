Близько 30 повʼязаних із "Кварталом" і родиною Зеленського людей отримали посади в державному секторі, – Bihus

Серед призначених у держсектор ж кілька "донаторів" на президентську кампанію.

За 2,5 роки президентства Володимира Зеленського близько 30 повʼязаних зі студією "Квартал 95" або родиною самого президента людей отримали посади в державному секторі. Про це йдеться у матеріалі Bihus.info.

Після перемоги Зеленського на виборах заступником керівника проєктного офісу “Укрзалізниці” став архітектор Олександр Вігліано. Його дружина Людмила з 2016 року співпрацює з ТОВ "Квартал 95", а на початку 2019 робила добровільні внески на рахунки тоді ще кандидата Володимира Зеленського. На передвиборчу кампанію Людмила задонатила Зеленському 700 000 гривень.

"Щонайменше двох “своїх” людей Володимир Зеленський призначив в Антимонопольний комітет, який має слідкувати за тим, щоб великий бізнес (а в першу чергу це бізнес українських олігархів) не монополізував ринки. У вересні 2019-го сюди на посаду державної уповноваженої було призначено Ірину Копайгору. До цього жінка працювала на кафедрі правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту. Батько Копайгори – також викладач – раніше викладав самому Володимиру Зеленському", – стверджують журналісти.

Тоді ж в АМКУ прийшла Ольга Піщанська, сестра якої Світлана керує компанією, на яку записано віллу родини Зеленських в Італії. Також Світлана донатила Зеленському під час передвиборчої кампанії 300 000 гривень. Зараз Ольга Піщанська очолює АМКУ.

Анна Кучук, чоловік якої пожертував Зеленську 368 000 гривень, тепер працює в Службі безпеки України.

"Гроші родина, за словами Анни, збирала на нове житло, але вирішила “інвестувати у зміни в країні”. Анна Кучук на той момент працювала операціоністкою в банку “Глобус”, де тоді були відкриті рахунки Володимира Зеленського, а в подальшому – партії “Слуга народу”, – зазначається в матеріалі.

Наприкінці 2019 Кучук влаштувалася на посаду заступника начальника Центрального управління СБУ, нині очолює Апарат голови СБУ.

Олександр Пашков теж просунувся по карʼєрній драбині. Він працював на рядовій посаді в ГУ розвідки Міноборони з початку 2000-х. Дружина Пашкова, Оксана, працює головним бухгалтером "Кварталу 95".

Після перемоги Зеленського Пашков став в.о. Керівника, а потім – керівником Департаменту стратегічної розвідки.

Також журналісти навели приклади того, як повʼязані з президентською родиною чи "Кварталом" люди обиралися народними депутатами, після чого значно покращували свій матеріальний стан.

"Так, наприклад, родина “кварталівця” Олександра Кабанова, який на старті каденції орендував житло в Києві, нині придбала нову квартиру на дуже дорогій Оболонській набережній в Києві. Сам Кабанов після потрапляння в Раду придбав собі новий автомобіль “Ягуар”, який, до слова, обирав прямо посеред парламентського засідання", – йдеться у сюжеті.

У квітні 2019 на той момент кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив журналістам, що кумівства в разі його перемоги у владі не буде.