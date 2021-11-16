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Близько 30 повʼязаних із "Кварталом" і родиною Зеленського людей отримали посади в державному секторі, – Bihus

Серед призначених у держсектор ж кілька "донаторів" на президентську кампанію. 

Близько 30 повʼязаних із "Кварталом" і родиною Зеленського людей отримали посади в державному секторі, – Bihus
Фото: ОПУ

За 2,5 роки президентства Володимира Зеленського близько 30 повʼязаних зі студією "Квартал 95" або родиною самого президента людей отримали посади в державному секторі. Про це йдеться у матеріалі Bihus.info.

Після перемоги Зеленського на виборах заступником керівника проєктного офісу “Укрзалізниці” став архітектор Олександр Вігліано. Його дружина Людмила з 2016 року співпрацює з ТОВ "Квартал 95", а на початку 2019 робила добровільні внески на рахунки тоді ще кандидата Володимира Зеленського. На передвиборчу кампанію Людмила задонатила Зеленському 700 000 гривень. 

"Щонайменше двох “своїх” людей Володимир Зеленський призначив в Антимонопольний комітет, який має слідкувати за тим, щоб великий бізнес (а в першу чергу це бізнес українських олігархів) не монополізував ринки. У вересні 2019-го сюди на посаду державної уповноваженої було призначено Ірину Копайгору. До цього жінка працювала на кафедрі правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту. Батько Копайгори – також викладач – раніше викладав самому Володимиру Зеленському", – стверджують журналісти. 

Тоді ж в АМКУ прийшла Ольга Піщанська, сестра якої Світлана керує компанією, на яку записано віллу родини Зеленських в Італії. Також Світлана донатила Зеленському під час передвиборчої кампанії 300 000 гривень. Зараз Ольга Піщанська очолює АМКУ. 

Анна Кучук, чоловік якої пожертував Зеленську 368 000 гривень, тепер працює в Службі безпеки України. 

"Гроші родина, за словами Анни, збирала на нове житло, але вирішила “інвестувати у зміни в країні”. Анна Кучук на той момент працювала операціоністкою в банку “Глобус”, де тоді були відкриті рахунки Володимира Зеленського, а в подальшому – партії “Слуга народу”, – зазначається в матеріалі. 

Наприкінці 2019 Кучук влаштувалася на посаду заступника начальника Центрального управління СБУ, нині очолює Апарат голови СБУ.

Олександр Пашков теж просунувся по карʼєрній драбині. Він працював на рядовій посаді в ГУ розвідки Міноборони з початку 2000-х. Дружина Пашкова, Оксана, працює головним бухгалтером "Кварталу 95". 

Після перемоги Зеленського Пашков став в.о. Керівника, а потім – керівником Департаменту стратегічної розвідки. 

Також журналісти навели приклади того, як повʼязані з президентською родиною чи "Кварталом" люди обиралися народними депутатами, після чого значно покращували свій матеріальний стан. 

"Так, наприклад, родина “кварталівця” Олександра Кабанова, який на старті каденції орендував житло в Києві, нині придбала нову квартиру на дуже дорогій Оболонській набережній в Києві. Сам Кабанов після потрапляння в Раду придбав собі новий автомобіль “Ягуар”, який, до слова, обирав прямо посеред парламентського засідання", – йдеться у сюжеті. 

У квітні 2019 на той момент кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив журналістам, що кумівства в разі його перемоги у владі не буде. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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