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Порошенко закликав до посилення присутності міжнародних союзників в Україні

Експрезидент також вимагає посилення санкцій проти Росії.

Порошенко закликав до посилення присутності міжнародних союзників в Україні
Фото: /eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає підписаний 15 листопада указ Володимира Путіна про так звану гуманітарну підтримку окупованим Росією окремим районам Донецької та Луганської областей викликом для України і всього колективного Заходу.

«Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається. Білоруськими маневрами він відволікає увагу. Непродовженням мандату спостережної місії ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах і через блокування СММ ОБСЄ він прагне позбутися зайвих очей. Концентрацією своїх військ на українському напрямі він погрожує не лише Україні. Він окреслює нові червоні лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну», – написав Порошенко у Facebook.

На його думку, Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу і відповідь світу має бути адекватною наявним викликам.

«Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями. Саме в цьому контексті щиро вітаю рішучість позиції Берліна та Парижа, які чітко попередили Москву про «серйозні наслідки», у разі нових спроб підірвати територіальну цілісність України. Очікую, що цей приклад продовжать інші наші партнери. Саме час для зупинки сертифікації «Північного потоку-2». Важливо, що й Україну долучили до цього процесу», – констатує Порошенко.

Він переконаний, що Україна повинна вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російськоі рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію.

«Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучого економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет», – застеріг Петро Порошенко.

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