​Генсек НАТО заявив про велике та незвичне зосередження військ РФ біля кордонів України

Столтенберг нагадав, що Росія уже застосовувала свої війська в Криму та на Донбасі.

Блок НАТО бачить велике та незвичне зосередження російських військ неподалік від кордонів України і не виключає, що Росія готується до агресії.

Про це заявив на брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Що зараз відбувається біля України, це нагромадження військової техніки та сил Росії, яка продемонструвала, що має бажання та спроможність використати таку військову силу проти України. Ми це бачили раніше. Ми бачили анексію Криму Росією і бачили, як вони підтримують сепаратистів на Донбасі", - сказав Столтенберг.

На його думку, спекулювати на цій термі не варто та загадувати наперед, але факт "незвичної концентрації" військових сил і техніки є.

"Ми бачили, що Росія в минулому показала готовність використати ці сили проти своїх сусідів, таких як Україна та Грузія. Також ми бачили курс, якого вона дотримується щодо Молдови протягом багатьох років", - додав генсек НАТО.

Столтенберг закликав Росію пояснити, чим викликана така військова активність, та зменшити напругу на кордоні з Україною. Генсек НАТО висловив сподівання, що ситуація не вийде з-під контролю.

Нагадаємо, що раніше США попередили своїх європейських партнерів про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Наприкінці жовтня газета Washingon Post написала, що РФ знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в Альянс.

10 листопада президент Володимир Зеленський визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.