Окупанти шість разів порушили тишу

Від початку неділі, 14 листопада у зоні бойових на Донбасі окупанти шість разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Причепіливки російські найманці здійснили обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

“Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ворожих дій поранення отримав водій-санітар.

Після обстрілу села Невельське у Покровському районі на Донеччині було пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Під завалами опинилися чоловік та жінка. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.