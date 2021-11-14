Окупанти шість разів порушили тишу

Від початку неділі, 14 листопада у зоні бойових на Донбасі окупанти шість разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомила пресслужба ООС.
В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.
Поблизу Причепіливки російські найманці здійснили обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.
“Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ворожих дій поранення отримав водій-санітар.
Після обстрілу села Невельське у Покровському районі на Донеччині було пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Під завалами опинилися чоловік та жінка. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.