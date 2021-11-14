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У Запорізькій області відкрито кримінальне провадження через наїзд на 8-річну дівчинку

Дитину госпіталізували.

У селі Балки Василівського району Запорізької області водій автомобіля “Шевроле-Ніва” наїхав на 8-річну дівчинку, яка вибігла на проїзну частину.

Про це повідомили в обласній поліції.

Коли на проїзну частину вибігла дівчинка, керманич здійснив гальмування, але допустив наїзд на дитину.

Її з тілесними ушкодженнями лікарі «швидкої допомоги» доставили до місцевої лікарні.

Згідно з висновком медичного огляду, водій легковика був тверезий.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб вилучено. Тривають слідчі дії.

“Поліція встановлює причини, обставини ДТП та звертається до свідків аварії або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події з проханням звернутись за телефонами: (098) 987-94-44 або 102”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада у Харкові водій Land Cruiser під дією метадону на пішохідному переході збив двох підлітків. Унаслідок ДТП постраждали тринадцятирічні хлопець і дівчина. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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