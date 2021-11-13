Біля Чермалика ворог скинув з безпілотника осколкову гранату

Від початку суботи, 13 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомила пресслужба ООС.
В напрямку Троїйцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
Біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 12 листопада, окупанти у зоні бойових дій на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню.
У зоні бойових дій загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович. Ще один воїн дістав вогнепальне поранення. Його евакуйовано до лікувального закладу, стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.