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Біля Чермалика ворог скинув з безпілотника осколкову гранату

З ранку суботи окупанти 5 разів порушили "тишу".

Біля Чермалика ворог скинув з безпілотника осколкову гранату
Фото: EPA/UPG

Від початку суботи, 13 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Троїйцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. 

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 12 листопада, окупанти у зоні бойових дій на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню.

У зоні бойових дій загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович. Ще один воїн дістав вогнепальне поранення. Його евакуйовано до лікувального закладу, стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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