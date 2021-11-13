Підприємиці загрожує до семи років ув’язнення.

В Одеській області підприємиця звернулась до так званого “смотрящого” за містом Чорноморськ за допомогою.

Про це повідомили у Національній поліції.

Вона надала у борг 2500 доларів США, частину якого їй повернули та залишилися винними ще 800. Однак, жінка почала вимагати сплати 1450 доларів США. Коли отримала відмову про повернення саме такої суми, звернулася до “кримінального авторитета”.

Останній разом зі своїм спільником, який також має зв’язки з представниками регіонального криміналітету, з погрозами “вибивали” від чоловіка повернення коштів.

У травні поліцейські затримали обох “авторитетів” під час отримання коштів від потерпілого. Їм було повідомлено про підозри, а судом взято під варту без права внесення застави.

Окрім вимагання, “смотрящому” за містом також інкримінують встановлення або поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

“Учора, 12 листопада, на підставі отриманих доказів підприємиці, яка звернулася до “авторитета” повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255-3 та ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

За скоєне жінці може загрожувати покарання у вигляді від трьох до семи років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Одеська обласна прокуратура.