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Будівля школи олімпійського резерву в Черкасах після реконструкції стала непридатною до використання

Потрібен демонтаж деяких несучих конструкцій чи підсилення існуючих.

Фото: СБУ

У Черкасах під час реконструкції спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву забудовник допустив порушення, внаслідок яких будівля стала непридатною до використання.

Про це повідомили в середу, 10 листопада, пресслужби місцевої прокуратури та СБУ.

"За результатами проведених експертних досліджень встановлено, що здійснення подальшої добудови та використання спортивних залів за їх цільовим призначенням стало неможливим, а також небезпечним без виконання робіт з цілковитого демонтажу деяких несучих конструкцій або без внесення змін до проектної документації в частині підсилення зазначених існуючих несучих конструкцій", - повідомили правоохоронці.

Через неякісну реконструкцію держава зазнала збитків на суму більше 1,8 млн гривень.

Фото: СБУ

Директору забудовника повідомили про підозру за статтею про зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 364-1 КК України). Справу розслідуватиме Національна поліція.

На сайті Державного фонду регіонального розвитку повідомляється, що в рамках реконструкції школи планувалось надбудувати один поверх до адміністративної будівлі та прибудувати спортивні зали з допоміжними приміщеннями.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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