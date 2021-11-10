Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

Учора окупанти двічі відкривали вогонь, в лавах ЗСУ без втрат.

Станом на 7:00 середи, 10 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, повідомляє пресцентр ООС.

Протягом минулої доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

У районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Добою раніше окупаційні війська п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.