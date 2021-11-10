Фото: СБУ

Служба безпеки України у ході спецоперації у Луганській області затримала кримінальника на спробі збуту вибухівки та бойових гранат.

Як повідомляє пресслужба СБУ, під час проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили у зловмисника понад пів кілограма тротилу, 4 гранати та засіб ініціації вибуху.

"Встановлено, що мешканець Станиці Луганської, який раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину, намагався налагодити канал нелегального збуту засобів ураження. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв’язки у кримінальних колах", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Крім того, на Луганщині виявлено схрон з арсеналом боєприпасів учасників незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Серед вилученого – понад 60 артилерійських снарядів калібром 30 мм і майже 1700 набоїв до стрілецької зброї.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження тайника у ході відпрацювання оперативної інформації. Схованка була облаштована в районі насосної станції на березі р. Сіверський Донець.

За викритими фактами тривають невідкладні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, 21 вересня під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області Служба безпеки України виявила справжній схрон з бойовими засобами ураження. Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.