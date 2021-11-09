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Саакашвілі завдали тілесних ушкоджень під час переведення до лікарні, – обмудсман

Денісова також заявила, що увʼязнений політик поміщений до лікарні, яка не відповідає вимогам консиліуму. 

Саакашвілі завдали тілесних ушкоджень під час переведення до лікарні, – обмудсман
Міхеіл Саакашвілі
Фото: Facebook Людмила Денісова

Співробітники Спеціальної пенітенціарної служби Грузії завдали тілесних ушкоджень експрезиденту Міхеілу Саакашвілі через супротив переведення його в лікарню із вʼязниці.

Про це повідомила в Facebook уповноважена з прав людини Людмила Денісова з посиланням на дані обмудсмана Грузії.

За словами Денісової, увʼязнені в установі №18 словесно ображають Саакашвілі та погрожують йому, а умови лікування в медзакладі не відповідають нормам. 

"Медичний заклад пpи установi виконання покарань № 18 м. Глдані не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів та через відсутність необхідного медичного обладнання не може забезпечити належне проведення реанімаційних заходів і лікування. Це підтверджується і Омбудсманом Грузії", – зазначила уповноважена з прав людини. 

Вона вимагає перевести Саакашвілі до лікарні із обладанням для надання екстрених реанімаційних заходів. 

Денісова додала, що Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Грузія в Україні Георгій Закарашвілі відкликав свою пропозицію у проведенні зустрічі з нею "з огляду на політичний контекст заяви МЗС України щодо Міхеіла Саакашвілі і необхідність подальших консультацій з МЗС Грузії".

Денісова зауважила, що планувала під час цієї зустрічі одержати пояснення щодо порушень права на життя та медичну допомогу Саакашвілі. 

Нагадаємо, грузинського експрезидента, громадянина України, голови Виконкому реформ при президенті України затримали 1 жовтня після його приїзду до Грузії. Саакашвілі повернувся на батьківщину після восьмирічної відсутності напередодні місцевих виборів, у яких його партія змагалася з партією влади. 

МВС Грузії порушило проти нього кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Саакашвілі помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у 2 справах, які тривають з 2014 року. 

З 6 листопада Саакашвілі відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого його відвезли в лікарню. 

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими. Станом на 9 листопада, Саакашвілі голодує 40 днів. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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