Фото: rv.npu.gov.ua

У вівторок вночі у Рівному на подвір'ї будинку, що належить власнику місцевої будівельної фірми, вибухнула граната РГД-5.

На сайті місцевої поліції повідомляється, що подія сталася на вулиці Красильникова.

39-річний підприємець повідомив про вибух близько 01:30 години ночі. Він розказав, що хтось кинув йому у двір гранату, внаслідок вибуху частково було пошкоджено автомобіль Volkswagen Touareg та паркан.

Фото: rv.npu.gov.ua

У будинку на момент вибуху перебувало подружжя та троє їхніх дітей. Вони не постраждали.

За даними місцевої журналістки Ольги Ферар, гранату кинули у двір бізнесмена Юрія Фалка. Він є власником приватної виробничо-комерційної фірми "Фіалка", яка, зокрема, є головним підрядником реконструкції стадіону "Авангард" та будує спорткомплекс на вулиці Макарова.

Це уже не перший подібний випадок, пише "Рівне Вечірнє". У червні 2020 року на територію фірми "Фіалка" хтось кинув гранату. У 2017 році невідомі підпалили автомобілі, що належать Юрію Фалку та його батькові. У 2018 році хтось підпалв офіс фірми, а у 2019 – на територію фірми хтось кинув гранату. Поліція тих, хто хотів завдати шкоди Фалкам, жодного разу так і не знайшла.