В е-системі у сфері будівництва зареєстровано близько 130 тис. об’єктів, - Мінцифри

Також налічується близько 25 тисяч авторизованих користувачів.

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) зареєстровано вже близько 130 тисяч об’єктів будівництва. Також налічується близько 25 тисяч авторизованих користувачів.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Електронна система у сфері будівництва — важлива частина реформи містобудування. Завдяки масштабній цифровізації мінімізується паперовий документообіг та контакт між суб’єктами. Як результат — знижуються корупційні ризики. Кількість користувачів ЄДЕССБ наразі становить близько 25 тисяч. Також у цій системі зареєстровано вже 130 тисяч об’єктів будівництва. Водночас завдяки цифровізації будівельних послуг оптимізовано час опрацювання заяв. Наразі інспектори через ЄДЕССБ обробляють 99% звернень протягом 24 годин. Такі показники демонструють успішні результати реформування системи", зазначив Чернишов.

За останніми даними, ЄДЕССБ налічує:

590 тисяч документів;

130 тисяч зареєстрованих об’єктів будівництва;

25 тисяч авторизованих користувачів;

40 тисяч заяв на отримання будівельних послуг.

Зазначимо, понад 20 тисяч користувачів ЄДЕССБ на порталі "Дія" повідомили у ході опитування, що вважають, що електронні будівельні послуги сприяють подоланню корупції у сфері будівництва.

Нагадаємо, раніше міністр Чернишов повідомив, що на порталі "Дія" можна отримати 11 електронних послуг у сфері будівництва.