В Україні з'явилась ще одна фейкова "Дія", її створив 17-річний хлопець

У Харкові кіберполіція викрила 17-річного хлопця, який підробив застосунок "Дія" та створив найбільший канал розповсюдження підробки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб. Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової Дії, а 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн – фальшиве посвідчення водія»", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку додатку "Дія", і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе. Крім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.

"Визнаю, це чудова робота юного хакера. І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання", - наголосив очільник поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканець Запоріжжя створив програмне забезпечення, що ідентично копіювало дизайн державного додатку "Дія". Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 гривень, а всі гроші приходили на особисту картку та картку його сестри. У рекламі він вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь і цигарки. Також у фейковій "Дії" для Android можна було редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.

Після того як кіберполіція викрила хакера-самоучку, йому запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві цифрової трансформації.