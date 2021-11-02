Наступного тижня в "Дії" з'явиться "сертифікат перехворілого", він діятиме 90 днів

Документ можна згенерувати через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.

Із 8 листопада в Україні запровадять сертифікат про одужання від коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник Міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, передає "Суспільне".

Можливість згенерувати сертифікат у "Дії" з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи.

"Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я. Право на генерацію такого сертифікату наступатиме на 15 день після внесення цього запису до системи", – пояснив Вискуб.

Сертифікат діятиме 90 днів.

Нагадаємо, з 1 листопада у "Дії" запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Наразі в застосунку також доступні міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. Міжнародний та "зелений" діють 365 днів.

Також у застосунку "Дія" батьки можуть згенерувати СOVID-сертифікат дітям від 12 років, які отримали одну дозу вакцини чи пройшли повний курс щеплення. Міністерство охоорони здоров'я також пояснило, як отримати свідоцтво про вакцинацію тим, хто щепився від COVID за кордоном.

Як повідомляли, в "Дії" за чотири дні згенерували 1 мільйон COVID-сертифікатів. Загальна кількість становить уже 5 мільйонів і продовжує зростати.

Раніше в МОЗ також повідомили, що з 8 листопада українці, які мають протипоказання до щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати відповідну довідку і уникнути карантинних обмежень у "червоних" зонах чи під час подорожей Україною.